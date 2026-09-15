İznik Gölü'nde kayıp öğretmenin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde kayıp öğretmenin cansız bedeni sudan çıkarıldı

İznik Gölü\'nde kayıp öğretmenin cansız bedeni sudan çıkarıldı
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Yalova'da görev yapan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü'nde sahilden yaklaşık 50 metre açıkta bulundu. Cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan öğretmenin annesi ve babası, oğullarının sudan çıkarıldığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü'nde sahilden yaklaşık 50 metre açıkta bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Algınkaplan'ın cenazesi, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan Algınkaplan için Orhangazi ilçesi İznik Göl'ünde başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Deniz polisi, kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre açıkta tespit etti. Sudan çıkarılan Algınkaplan'ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Oğullarının sudan çıkarıldığı sırada göl kenarında bekleyen annesi Hatice ve babası Sadettin Algınkaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan'ın, ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı, saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenilmişti. Algınkaplan'ın babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobili göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetleri de göl sahilinde bulunmuştu. Bunun üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: İHA

İznik Gölü, 3. Sayfa, Yalova, Sudan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik Gölü'nde kayıp öğretmenin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

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