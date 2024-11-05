İznik Gölü'nde Kuraklık Dramatik Boyutlara Ulaştı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Kuraklık Dramatik Boyutlara Ulaştı

İznik Gölü\'nde Kuraklık Dramatik Boyutlara Ulaştı

Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesi ciddi şekilde düştü, balıkçı tekneleri karaya oturdu ve en büyük iskele tamamen karada kaldı. İznik'in ilk belediye başkanının torunu durumu gözyaşlarıyla anlattı.

05.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Türkiye'nin en büyük 5. Gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık had safhaya ulaştı. Balıkçı tekneleri resmen karaya otururken, ilçenin en büyük iskelesi ise suların çekilmesiyle acı görüntü oluşturdu. O anlar havadan görüntülenirken, tarihi kent İznik'in ilk belediye başkanının torunu ise üzüntüsünü dile getirdi.

Kıyıdan 100 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı. Bir zamanlar suyun içinde yer alan İznik sahilindeki en büyük iskele, su çekilmesinin etkisiyle artık tamamen karada kaldı. Su seviyesindeki bu dramatik düşüş, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken ilginç görüntülere sahne oldu.

Ağlayarak durumu anlattı

İznik'in ilk belediye başkanı Mehmet Rüştü Karaoğlu'nun torunu Esin Karaoğlu Ören, "Ben yaklaşık bir aydır göle gelmiyordum. Bugün geldiğimde içim kan ağladı, çok üzüldüm. Bizim çocukluğumuz burada geçti, artık yüzecek yer bulamıyoruz. Torunumu nerede yüzdüreceğim, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İznik Gölü'nün son hali havadan dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik Gölü'nde Kuraklık Dramatik Boyutlara Ulaştı - Son Dakika

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