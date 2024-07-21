İznik'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İznik'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı şeftali bahçeleri zarar gördü.

21.07.2024 20:59
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi'nde otluk ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde saat 17.30 sıralarında otluk ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü işçileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz ile 45 personel, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ile 23 personel, 1 jandarma helikopteri, 102 jandarma, Jandarma Suç Araştırma Timlerine ait 18 araçla müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı şeftali bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 hektar çamlık alandaki yangının yapılan araştırmada arazide bulunan cam şişelerden çıktığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, OYİ Timi tarafından olay yerinde inceleme yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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