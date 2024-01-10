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İznik'te Depodan Çalınan 400 Litre Zeytinyağı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İznik'te Depodan Çalınan 400 Litre Zeytinyağı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan bir depodan çalınan 400 litre zeytinyağı ihbarı üzerine harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, E.P., Ş.A.K. ve M.K. isimli şüphelileri 125 litre zeytinyağı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen zeytinyağı sahibine teslim edildi ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik\'te Depodan Çalınan 400 Litre Zeytinyağı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
10.01.2024 - 18:36,  Güncelleme: 18:38
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir depodan 400 litre zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri gece saatlerinde Yeni Sanayi'de bulunan bir depodan çalınan 400 litre zeytinyağı ihbarı üzere harekete geçti. Yapılan çalışmada çok sayıda sabıkası olan ve haklarında yakalama kararı olan E.P., Ş.A.K. ve M.K.'yi 125 litre zeytinyağı ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen zeytinyağı sahibine edildi. Şüpheli E.P. ve Ş.A.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Depodan Çalınan 400 Litre Zeytinyağı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'te Depodan Çalınan 400 Litre Zeytinyağı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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