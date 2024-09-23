İznik\'te Kamyon Virajı Alamadı, Tomruklar Yola Saçıldı

3.Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan kamyonda yüklü tomruklar yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki tomruk yüklü 41 AOT 447 plakalı kamyon virajı alamadı. Bu sırada kamyonun kasasında bulunan tomruklar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola saçılan tomrukları temizledi. Yol, temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURSA