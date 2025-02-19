İznik\'te kaza yapan sürücü sağ kurtuldu

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Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobil ile tarlaya uçan sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Yenişehir'den İznik'e seyir halinde olan Peugeot marka 16 ASL 307 plakalı suv marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlalık alana uçtu. Defalarca takla atan aracın sürücüsü Emin Ş., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Emin Ş. kontrol amaçlı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA