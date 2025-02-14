Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Atatürk Caddesi Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde ilerleyen A.D. idaresindeki 16 BGS 707 plakalı motosiklet, tali yola dönüş yapan B.F. yönetimindeki 16 AKS 420 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 7-8 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.D.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İznik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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