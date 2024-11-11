İznik’te Otomobil Yangını - Son Dakika
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İznik’te Otomobil Yangını

İznik’te Otomobil Yangını

İznik'te kontrolünü kaybeden otomobil yangın çıktı, sürücü hafif yaralı.

11.11.2024 23:26
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Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan son model otomobil yanarak küle döndü. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, İznik ilçesi İznik Çevreyolu Sansarak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat O. idaresindeki 34 HPL plakalı son model otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan otomobil bir anda alev aldı. Olay yerine yaklaşık 3 dakikada itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Murat O. kazayı hafif sıyrıklara atlatırken, son model otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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