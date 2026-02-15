İznik\'te Sazlık Yangınına Müdahale Sürüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi Badaş mevkindeki sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir vatandaşa ait arı kovanlarına doğru ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - BURSA