İznik'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İznik'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, Hint keneviri, tabanca ve mermi ele geçirildi.

08.07.2024 17:14
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Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile gece kartalları, Selçuk Mahallesinde durumundan şüphelendiği 7 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin teker teker sorgulamaları yapıldı. Sorgularının ardından alınan izinlerin doğrultusunda şüphelilere ait olan eve polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 32 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 1 adet 65 santimetre boyunca Hint keneviri ve tabanca ile mermi ele geçirdi. 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alınarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İznik'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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