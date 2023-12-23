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Jammer cihazıyla hırsızlık yapan şahıslar Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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Jammer cihazıyla hırsızlık yapan şahıslar Trabzon'da yakalandı

Samsun ve Ordu'da jammer cihaz kullanarak otodan hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şahıs, aynı yöntemle hırsızlık yapmak için Trabzon'a geldiklerinde polis tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada jammer cihaz ele geçirildi.

Jammer cihazıyla hırsızlık yapan şahıslar Trabzon\'da yakalandı
23.12.2023 - 09:30,
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Samsun ve Ordu'da jammer cihaz (sinyal kesici) kullanarak otodan hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şahıs aynı yöntemle hırsızlık yapmak için geldikleri Trabzon'da yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Samsun ve Ordu'da jammer cihaz (sinyal kesici) kullanarak otodan hırsızlık yapan şahısların aynı yöntemle hırsızlık yapmak için Trabzon'a geldikleri ihbarı üzerine söz konusu aracı takibe aldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi, ısrarlı takip ve yapılan çalışmalar sonucunda Pazarkapı mevkii sahil yolunda durdurulan araç içerisinde I.G. ve G.G. isimli yabancı uyruklu iki şüpheli şahıs yakalanırken, araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada ise araç kapılarının kilitlenmesini önleyerek araçların soyulmasında kullanıldığı değerlendirilen jammer cihaz ele geçirildi. Şahıslar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

"Aracınızın kapılarının kapandığına emin olmadan aracının yanından ayrılmayın"

Öte yandan polis ekipleri, "Jammer cihaz (sinyal kesici) aracınızı park ettikten sonra kumanda ile aracınızı kapattığınızda bu cihaz devreye girerek sinyal kesici görevi görüp aracın kapılarının kilitlenmesi önleyerek kapıların açık kalmasını sağlar ve siz aracın başından ayrıldığınızda hırsızlar sizin aracınızın içerisinde değerli eşyalarınızı alarak oradan uzaklaşır. Bu şekilde yaşanabilecek hırsızlık olaylarının yaşanmaması için araçlarınızı kumanda ile kapattığınızda elinizle kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmeniz bu tür hırsızlık olaylarını önleyecektir" uyarısında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Trabzon, Samsun, Ordu, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jammer cihazıyla hırsızlık yapan şahıslar Trabzon'da yakalandı - Son Dakika


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