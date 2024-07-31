Jandarma 12 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti - Son Dakika
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Jandarma 12 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri, 1 hafta içinde 12 şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Tutuklanan şahıslar çeşitli suçlardan aranıyor ve cezaevine gönderildi.

31.07.2024 23:11
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Jandarma 12 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti

AKSARAY - Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı 1 haftada yakalayarak adalete teslim etti. 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderili.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı takip başlattı. 1 hafta boyunca aranan şahısların izini süren jandarma ekipleri saha çalışması ve yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranması olan 12 şüpheliyi yakaladı. "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olmak üzere toplam 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma 12 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti - Son Dakika

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