Jandarma Antalya'da kaçak tütünle mücadelede 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Antalya'da kaçak tütünle mücadelede 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Antalya\'da kaçak tütünle mücadelede 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığının Döşemealtı, Aksu, Manavgat ve Alanya'daki operasyonlarında 235 kilogram kıyılmış tütün ile 896 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 77 kilogram nargile tütünü ve 6 bin 180 makaron bulunurken soruşturma sürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Antalya, Manavgat ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Döşemealtı, Aksu, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Şüpheli şahısların araçlarında ve bir işletmede yapılan aramalarda 235 kilogram kıyılmış tütün, 77 kilogram kaçak nargile tütünü, 6 bin 180 adet doldurulmuş makaron, bin 800 adet bandrolsüz makaron, 896 paket kaçak sigara, 22 adet kaçak elektronik sigara, 119 paket elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
DöşemealtıGüvenlikManavgatJandarma3. SayfaMakaronAntalyaAlanyaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:32:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Jandarma Antalya'da kaçak tütünle mücadelede 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei