Jandarma Antalya Kepez'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma Antalya Kepez'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Antalya Kepez\'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Kepez'de bir adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bin 106 fişek, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele yönelik bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bin 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıJandarma3. SayfaGüvenlikAntalyaGüncelKepezSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
Fenerbahçe’den Montella bombası Liste başında olduğu iddia edildi
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:58:21. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma Antalya Kepez'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei