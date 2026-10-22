Jandarma Antalya Kepez\'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı

Jandarma Antalya Kepez'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Kepez'de bir adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bin 106 fişek, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele yönelik bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bin 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA
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