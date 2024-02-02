 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi'nde Eğitim Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi'nde Eğitim Verdi

Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi\'nde Eğitim Verdi

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Denizli Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verdi. Denizli Kayak Merkezi, kış sezonunda yoğun misafir ağırladığı için mahsur kalma, yaralama ve kayıp şahıs olaylarının yaşanmasına neden oluyor. Jandarma Genel Komutanlığı, JAK timi tarafından verilen eğitimlerle bu tür olaylara müdahale yetenekleri artırıldı.

02.02.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Denizli Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ve Ege bölgesinin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kış döneminde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Kış sezonunda yoğun misafir ağırlayan kayak merkezi, 9 bin 700 metre uzunluğunda 9 farklı kayak pisti ve telesiyej bulunuyor. Bölgede dağcılık ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerin de yapılmaya elverişli olması mahsur kalma, yaralama ve kayıp şahıs olaylarının da yaşanmasına neden oluyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığının kış turizmi için hazırlıklarının tamamlandığı ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayak Merkezi, Denizli, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi'nde Eğitim Verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi'nde Eğitim Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement