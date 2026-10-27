Jandarma, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verdi - Son Dakika
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Jandarma, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verdi

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Jandarma, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verdi
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü şoförlerine trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde zorlu arazi şartlarında araç kontrolü, risklerin önceden fark edilmesi ve pasif güvenlik sistemlerinin kullanımı anlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şoförlere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, kurum bünyesinde görev yapan hizmet aracı şoförleri katıldı. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı uzman personeli tarafından verilen eğitimde, özellikle zorlu arazi ve yol şartlarında görev yapan sürücülerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. "Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri" başlığı altında gerçekleştirilen eğitimde, sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgiler paylaşıldı. Görsel sunumlar ve yaşanmış trafik kazalarına ilişkin analizlerle desteklenen seminerde; zorlu hava ve yol şartlarında araç kontrolünün sağlanması, muhtemel tehlikelerin önceden fark edilmesi, hız ihlalleri ve yakın takipten kaynaklanan riskler ile araçlardaki pasif güvenlik sistemlerinin doğru kullanımı konuları ele alındı. Eğitimde, sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve görev sırasında yaşanabilecek kazaların önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaTrafikGüncelEğitimBoluSon Dakika

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