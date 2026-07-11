Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu

Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu
11.07.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen bir olaya müdahale ederken yaralandı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kahraman jandarma personeli için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında resmi bir tören gerçekleştirildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Mehmet Demirbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlar tarafından dualar edilerek şehit için helallik alındı. Törende şehidin ailesini yalnız bırakmayan Vali Yılmaz, acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mihalıççık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu - Son Dakika

Bolu’da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nın eşini ağırladı Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 21:00:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.