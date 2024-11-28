Jandarma'dan Aydın'da Sıcak Nokta Uygulaması - Son Dakika
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Jandarma'dan Aydın'da Sıcak Nokta Uygulaması

Jandarma\'dan Aydın\'da Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'da jandarma, 133 şahıs ve 75 aracı sorguladı, olumsuzluğa rastlanmadı.

28.11.2024 21:23
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'sıcak nokta' uygulamasında 133 şahıs ve 75 araç sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde ve KYK çevresinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 133 şahıs ve 75 araç sorgusu yapan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan Aydın'da Sıcak Nokta Uygulaması - Son Dakika

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