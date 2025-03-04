Jandarma\'dan Yaşlılara Ziyaret

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Emet İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri köylerde bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri sorumluluk alanındaki köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sorunları ve isteklerini dinleyerek, onlara karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı yalnız olmadıkları ve her zaman destek sağlanacağı hatırlatılıyor.

Yetkililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Köylerde tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımızla irtibat kurmada aksaklık yaşanmaması, yalnız olmadıklarını göstermek ve "Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir" düsturuyla her zaman jandarmanın hatırında olduklarını bilmeleri maksadıyla yaşlılarımız ziyaret edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA