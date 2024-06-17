Jandarma Ekipleri Kurban Bayramı'nda Hız ve Emniyet Kemeri Kontrolü Gerçekleştirdi

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Kurban Bayramı'nın güvenli bir şekilde geçmesi amacıyla jandarma ekipleri, hız ve emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de belirlenen denetim ve kontrol noktalarında vatandaşların emniyet ve güvenliği amacıyla hız ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirdi. "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mottosuyla vatandaşlar ile bayramlaşan ekipler, hem trafik kuralları konularında vatandaşları bilgilendirdi. Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği öğrenildi. - AYDIN