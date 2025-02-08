Jandarma, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Jandarma, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Jandarma, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.

08.02.2025 13:23
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çine ilçesinde Şehit J. Uzm. Çvş. Muammer Keskin ve Şehit J. Uzm. Çvş. Süleyman Güneri'nin ailelerini Çine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çine İlçe Müftülüğü personeli birlikte ziyaret etti. Şehit J. Uzm. Çvş. Güneri'nin ameliyat olan kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, şehitlerin fedakarlığını ve ideallerini asla unutulmayacağını ifade ederek ailelere ziyaretlerini sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Çine, Son Dakika

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