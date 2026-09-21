Jandarma ekipleri Şırnak'ta 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı

Jandarma ekipleri Şırnak'ta 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda, hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri için karakola götürüldü.
Şırnak'ta hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek yakalandı. Şahıs işlemler için karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
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