Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 bin 460 adet sentetik uyuşturucu hap, likit esrar, skunk, hassas terazi, pompalı av tüfeği ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

14.06.2024 00:42
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Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaret suçunu işleyen adresler yapılan operasyonlarda 5 kişi göz altına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları ile uyuşturucu imal ve ticaret suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin faaliyetlerini sonlandırmak, amacıyla adrese yapılan operasyonda 17 bin 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet elektronik sigara içinde likit esrar, 1 kilo 185 gram skunk, hassas terazi, pompalı av tüfeği,15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahsın gözaltına alındığı, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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