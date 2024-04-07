Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından animasyonlu 'Jandarma Togg' paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılırken trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyon ise devam edeceği bildirildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma Genel Komutanlığı Bayramda Togg Animasyonuyla Kuralları Hatırlattı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil ters döndü ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'da mezarlık ziyaretine giden bir vatandaşın park ettiği araç yanmaya başladı. Vatandaşın mezarlık ziyareti sırasında aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Aracın sahibi ise olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında bir kadının cüzdanının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, cüzdan hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.B (21) ve M.B (18) isimli iki kadın gözaltına alındı. Şahıslar, sivil polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Bayram tatili için yola çıkan ve kurallara uymayan sürücüler radar ve dron ile denetleniyor. Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kuralı ihlallerine dikkat çekmek amacıyla daha önce kazaya uğramış bir aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde anlamlı bir sloganla monte etti. Bu adım, vatandaşların güvenli seyahatlerini temin etmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atıldı.
Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binada çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yangın, madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edilen binada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soruşturma ise devam ediyor.
Bursa'da bir TIR'ın yakıt deposunun delinmesi sonucu şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıtması, 10 farklı kaza yaşanmasına neden oldu. TIR polis tarafından yakalandı ve sürücü gözaltına alındı.
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