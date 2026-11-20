Jandarma, Hatay İl Tarım personeline madde bağımlılığı ve kenevir ekimini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde madde bağımlılığı ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele toplantısı yapıldı. İl Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığındaki toplantıda jandarma, personeline farkındalık, önleme yöntemleri ve yasal mevzuatı anlattı.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde madde bağımlılığı ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıda, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurum personeline yönelik sunum yaptı.
Toplantıda madde bağımlılığıyla mücadelenin önemi, farkındalık ve önleme yöntemleri ele alındı. Tarımsal alanlarda yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve ilgili yasal mevzuat hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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