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Jandarma, karlı dağlarda yaban ve sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

AKSARAY - Aksaray'da kış mevsimiyle birlikte sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik harekete geçen jandarma ekipleri, dağ ve arazilerde hayvanlara yem bırakıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Hasan Dağı başta olmak üzere şehir genelinde dağlık ve arazilerde sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının takibini yapan jandarma ekipleri, dağ bayır devriye atarak hayvanlara yem bırakıyor. Hasan Dağı bölgesinde bulunan ormanlık alana balya samanı, buğday yemi ve mama bırakan ekipler ilçe, belde ve köylerdeki arazilerde de sokak hayvanlarına yönelik yem bıraktı. 4x4 araçla dağ bayır demeden doğa ve hayvanları beslemeye ve korumaya çalışan jandarma ekipleri belirli periyotlarda yem ve mama bırakma yaparak hayvanların beslenmesini sağlıyor.