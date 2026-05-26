Jandarma, Kaybolan Kurbanlık Hayvanları Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma, Kaybolan Kurbanlık Hayvanları Buldu

26.05.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da kaybolan 9 küçükbaş hayvan, jandarmanın dron ile yaptığı arama sonucu bulundu.

Şanlıurfa'da kaybolan 9 küçükbaş kurbanlık hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile havadan yaptıkları arama sonucu bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüpnebi Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Mercimek isimli vatandaş, gece vakti hayvanlarını otlatırken 9 küçükbaş hayvanın kaybolduğu gerekçesiyle jandarma karakoluna başvurdu. Kırsal bölgeye giden Eyyüpnebi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile JASAT, yaptıkları dron destekli aramada küçükbaş hayvanların yerini tespit etti.

Arazideki kayalık bir alanda bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, Teknoloji, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, Kaybolan Kurbanlık Hayvanları Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:18:56. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma, Kaybolan Kurbanlık Hayvanları Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.