Jandarma, Kaybolan Kurbanlık Hayvanları Buldu

Şanlıurfa'da kaybolan 9 küçükbaş kurbanlık hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile havadan yaptıkları arama sonucu bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüpnebi Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Mercimek isimli vatandaş, gece vakti hayvanlarını otlatırken 9 küçükbaş hayvanın kaybolduğu gerekçesiyle jandarma karakoluna başvurdu. Kırsal bölgeye giden Eyyüpnebi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile JASAT, yaptıkları dron destekli aramada küçükbaş hayvanların yerini tespit etti.

Arazideki kayalık bir alanda bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA