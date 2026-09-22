Jandarma Kırşehir\'de şasesi değişmiş tırı yakaladı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Kırşehir'de şasesi değiştirilmiş tır jandarma ekiplerinin kontrolünde yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şasesi değiştirilmiş bir tır ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, tırın şase kısmının kesilerek yeniden monte edildiği ve başka bir araca ait şase ile değiştirildiği tespit edildi. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tır, gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulaması sırasında yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.