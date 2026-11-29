Antalya'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki ayrı çarşıda açıkta bulunan ürünleri çalan 6 kişiyle ilgili jandarma ekipleri araştırma yürütürken, ürünleri çalınan esnaf şikayetçi olmadı. Görüntülerde, çarşı bekçisinin bağırması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüldü.

Olay, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde bulunan iki ayrı çarşıda meydana geldi. Değişik günlerde çarşılara gelen ve 6 kişi oldukları gözlenen şüpheliler, iş yerlerinin önünde yer alan ürünlerden alarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin, çalacakları ürünleri seçerek almaları da dikkatlerden kaçmadı. Hırsızlık anları çarşılardaki güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı; görüntülerden birinde, şüphelilerin çarşıya girdiğini gören çarşı bekçisinin bağırması ve koşarak gelmesi üzerine şüphelilerin kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Esnaf şikayetçi olmadı

Hırsızlık anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bölgeye gelen Çolaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yeri sahiplerinin şikayetçi olmaması nedeniyle bir süre inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Ertesi gün Turizm Caddesi'ndeki, hırsızlık olaylarının yaşandığı çarşılara gelen Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, ürünleri çalınan esnafla görüştü ve şikayetçi olmaları için ısrar etti; ancak esnafın şikayetçi olmadığı görüldü. JASAT ekipleri, olayın meydana geldiği iş yerlerinin çevresinde incelemelerde bulundu ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini aldıktan sonra gerekli çalışmaları yapmak üzere ayrıldı.