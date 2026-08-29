Jandarma Personeline Rütbe Terfi Töreni
Iğdır'da, üst rütbeye terfi eden Jandarma personeline yeni rütbeleri takdim edildi.
Iğdır'da düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri takdim edildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığında, rütbe terfi eden personel için tören düzenlendi. Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile il protokolü ve Jandarma personeli katıldı.
Törende, üst rütbeye terfi eden Jandarma personeline yeni rütbeleri, Vali M. Fırat Taşolar ve il protokolü tarafından takdim edildi.
Kaynak: İHA
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