Jandarma, sorumluluk bölgesinde aranan 24 kayıp vatandaşı sevdiklerine kavuşturdu

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde kayıp olarak aranan 24 vatandaşın bulunarak sevdiklerine kavuşturulduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaybolan ve aranan 24 vatandaşın yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunarak sevdiklerine kavuşmalarının sağlandığını bildirdi. Çalışmalarda bin 49 personelin görevlendirildiği, ayrıca 36 iz takip, kadavra ve operasyon köpeğinin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayıp vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturuyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, sorumluluk bölgemizde kaybolan vatandaşlarımızın bulunmasına yönelik çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, kayıp olarak aranan 24 vatandaşımızı bularak sevdiklerine kavuşmalarını sağladık. Arama kurtarma faaliyetlerinde; 2 Jandarma İHA, 25 Jandarma Asayiş Komando/Komando/JÖH Timi, 124 Jandarma Asayiş Timi, 4 JAK Timi, 4 Trafik Timi, 4 TEM Unsuru, 35 JASAT Timi, 20 İstihbarat Unsuru, 3 KOM Unsuru, 95 Güvenlik Korucusu, 6 AFAD Ekibi, 3 UMKE Ekibi (9 personel) olmak üzere toplam bin 49 personel görevlendirildi. Ayrıca 36 iz takip, kadavra ve operasyon köpeği de arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Kayıp vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için gece gündüz demeden, her şartta görevimizin başındayız" ifadelerine yer verildi.