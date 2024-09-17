Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ayyıldız Toprağa Verildi - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ayyıldız Toprağa Verildi

Karabük'te intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ayyıldız, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde askeri törenle defnedildi. 29 yaşındaki Ayyıldız'ın cenazesi, Askeri Tepe Camii'nde kılınan namazın ardından mezarlığa dualarla uğurlandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

17.09.2024 19:43
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Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

ZONGULDAK - Karabük'te hayatına son veren Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ayyıldız, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen askeri törenle defnedildi. Ayyıldız'ın cenazesi, Askeri Tepe Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Kozlu'daki mezarlığa dualarla uğurlandı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı Toprakcuma Karakolu'nda görev yapan 29 yaşındaki Ayyıldız, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü Karabük'teki evinde kendi silahıyla intihar etti. Komutanlığının kendisine ulaşamaması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, öğleden sonra evinde cansız bedeni bulundu. Ayyıldız'ın intiharın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

2024 yılında Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Safranbolu'ya atanan Ayyıldız'ın evli olduğu öğrenilen Ayyıldız için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Askeri Tepe Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci ve Ayyıldız'ın yakınları ile sevenleri katıldı.

Askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan Ayyıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere Askeri Tepe mezarlığına getirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Karabük, Kozlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ayyıldız Toprağa Verildi - Son Dakika

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