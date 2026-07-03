Uzman çavuş senelik izne geldiği memleketinde hayatını kaybetti

Van'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Başer, yıllık izin için geldiği memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Van Edremit Merkez Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Başer, yıllık iznini kullanmak için geçtiğimiz hafta Çay ilçesine geldi. İznini geçirdiği memleketinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Başer hayatını kaybetti. Başer için Karamık Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Başer'in naaşı dualarla toprağa verildi.

Cenaze merasimine; Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, İlçe Jandarma Komutanı M. Kadir Kara, İl Jandarma Komutan Vekili ve Mali Şube Müdürü Teğmen Mustafa Mete ile merhumun ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR