Jandarmadan büyük operasyon; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmadan büyük operasyon; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Operasyonda yüzlerce sikke, heykel, biblo gibi tarihi eser niteliğindeki eşyalar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda birçok değerli maden, silah ve arama ekipmanı da bulundu. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

09.06.2024 09:25
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Jandarmadan büyük operasyon; çok sayıda tarihi eser ele geçinildi

ZONGULDAK - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Operasyonda yüzlerce sikke, heykel, biblo gibi tarihi eser niteliğindeki eşyalar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde A.K. ve E.K. isimli iki şüphelinin iş yeri, ikametgah ve araçlarında arama yapıldı. Arama sonucunda bin 271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet gümüş renkli heykel, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen kolye ucu, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen insan başlı aslan biblosu, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş parçaları, 1 adet altın olduğu değerlendirilen taşlı yüzük, 12 adet 9X19 mm çapında tabanca fişeği, Yılan kamera ve aparatları olduğu değerlendirilen cihaz, Görüntü aktarma ekranı, 5 adet define arama dedektörü ve aparatları, 3 adet el dedektörü ve aparatları, 2 adet hassas terazi, 2 adet harici hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, A.K. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.K. isimli şüpheli ise adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan büyük operasyon; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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