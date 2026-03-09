Jandarmadan Çocuklara Eğlenceli Ziyaret - Son Dakika
Jandarmadan Çocuklara Eğlenceli Ziyaret

09.03.2026 09:31
Uşak'ta jandarma, ilkokul öğrencilerine eğitici aktiviteler düzenleyerek ziyaret etti.

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ziyaret gerçekleştirilerek çeşitli eğitici aktiviteler düzenlendi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan Çamyuva İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilirken, çeşitli eğitici aktiviteler de gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

