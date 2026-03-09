Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ziyaret gerçekleştirilerek çeşitli eğitici aktiviteler düzenlendi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan Çamyuva İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilirken, çeşitli eğitici aktiviteler de gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı. - UŞAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan Çocuklara Eğlenceli Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?