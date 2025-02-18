Jandarmadan Soba Zehirlenmesi Uyarısı

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Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Yozgat'ta, jandarma personelleri soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında kullanımı artan soba ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmesinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan jandarma personeli vatandaşlara broşür dağıttı. - YOZGAT