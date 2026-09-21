Japonya'da Dujuan Tayfunu 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılmasına yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da Dujuan Tayfunu 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılmasına yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın birçok bölgesinde etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Tayfun en az 292 uçuşun iptaline yol açarken yaklaşık 52 bin 600 hane de geçici elektrik kesintisi yaşadı.

Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılırken, en az 292 uçuş iptal edildi.

Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkiledi. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu ulaşım hatlarını da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Yarına dek etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Dujuan Tayfunu'nun yerel saatle 21.00 itibarıyla Chiba eyaletindeki Choshi şehrinin 120 kilometre güneydoğusunda, deniz üzerinde saatte 40 kilometre hızla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini açıkladı. Şiddetli yağışların ve rüzgarların yarına dek etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava Durumu3. SayfaJaponyaUlaşımGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Dujuan Tayfunu 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılmasına yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement