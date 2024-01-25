 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da Kar Yağışı: 800 Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da Kar Yağışı: 800 Araç Mahsur Kaldı

Japonya'nın Gifu eyaletinde kar kalınlığının 59 santimetreye ulaşması sonucu Meishin Otoyolu'nda 800 araç mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, kar kalınlığının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Japonya\'da Kar Yağışı: 800 Araç Mahsur Kaldı
25.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Japonya'da kar kalınlığının 59 santimetreye ulaştığı Gifu eyaletinde, bir otoyolda 800 araç mahsur kaldı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Gifu eyaletinde 59, Shiga eyaletinde 50, Hokkaido eyaletinde 21, Gunma eyaletinde 17, Tottori eyaletinde 12 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sürücülere zor anlar yaşattı. Gifu eyaletinde Meishin Otoyolu'nda yaklaşık 800 araç yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Yerel itfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre 1 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuk ile 50 yaşlarındaki bir kişi saatlerce trafikte kalmaları nedeniyle rahatsızlandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı ekipler gece boyunca kar küreme ve araç kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Uçuşlar iptal edildi

Farklı eyaletlerden bugün yapılması planlanan en az 98 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, tren seferlerinde de iptal ve gecikmeler yaşandı. Birçok kargo firması ise Horukuri, Kyushu, Kinki ve Shikoku bölgelerinde karayolu ulaşımında meydana gelen aksamalar nedeniyle operasyonlarda gecikme yaşanacağını açıkladı.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşabilir

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar kalınlığının 24 saatlik sürede Tohoku bölgesinde 60, Hokkaido ve Koshinetsu bölgelerinde 50 ve Hokuriku, Kinki ve Chugoku bölgelerinde 40 santimetreye ulaşabileceği konusunda uyardı. Yetkililer, sürücüleri kara yolu ulaşımında yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Japonya, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Kar Yağışı: 800 Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika


12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22
Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:22
Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı

Son Dakika
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:22 Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:18 Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu
11:18 3 yaşındaki oğlu ölmüştü: Anne sonunda her şeyi itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:35:56. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Kar Yağışı: 800 Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement