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Japonya'da meydana gelen depremde ölü sayısı 168'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremde ölü sayısı 168'e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükselirken, yaralı sayısının 565, kayıp sayısının ise 323 olduğu açıklandı. Depremde bin 401 yapının hasar gördüğü ve bin 342 binanın çökme riski taşıdığı belirtildi. Elektrik ve su kesintileri devam ederken, 28 bin kişi geçici barınaklarda kalıyor.

Japonya\'da meydana gelen depremde ölü sayısı 168\'e yükseldi
08.01.2024 - 14:55,
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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükselirken, yaralı sayısının 565, kayıp sayısının ise 323 olduğu açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi. Yetkililer depremde 565 kişinin yaralandığını açıklarken, kayıp 323 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ishikawa eyaletindeki bin 401 yapının hasar gördüğünü doğrulayan yetkililer, bin 342 binanın ise çökme riski taşıdığını duyurdu.

Bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri devam ederken, 28 bin kişi kurulan geçici barınaklarda kalıyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana gelmişti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida depremin ardından yaptığı açıklamada karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söylemişti. Kishida, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) deprem bölgesine yardım için seferber edildiğini ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Japonya, Deprem, Doğal Afet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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