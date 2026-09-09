Japonya'da şiddetli yağış ve heyelanda bir kişi öldü, 41 kişi yaralandı - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli yağış ve heyelanda bir kişi öldü, 41 kişi yaralandı

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Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Kawanehoncho kentinde şiddetli yağışın tetiklediği heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. Aichi eyaletine bağlı Nagoya'da ise sellerde yaralı sayısı 41'e yükseldi; yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi, 200 araç su altında kaldı.

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. Aichi eyaletindeki sellerde ise 41 kişi yaralandı.

Japonya'da dün etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Yerel medyaya göre Shizuoka vilayetinin Kawanehoncho kentinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. Sel ve taşkınların yaşandığı Aichi eyaletine bağlı Nagoya şehrinde ise yaralı sayısı 41'e yükseldi. Nagoya'da yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye merkezlerine sığındı, 200 araç sular altında kaldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin geniş kesiminde şiddetli yağmurların yarına kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek halkı heyelanlara, taşan nehirlere ve alçak bölgelerdeki sellere karşı tetikte olmaya çağırdı.

Şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne yol açmıştı

Japonya'da yaz boyunca etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemişti. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi kayda geçen rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. En az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Shizuoka, Japonya, Nagoya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da şiddetli yağış ve heyelanda bir kişi öldü, 41 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağış ve heyelanda bir kişi öldü, 41 kişi yaralandı - Son Dakika
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