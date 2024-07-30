Japonya'da Yılan Balığı Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Japonya'da Yılan Balığı Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya\'da Yılan Balığı Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'da bir restoranda yedikleri yılan balığından zehirlenen 130 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şubesinde yemek yiyenler ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde 'staphylococcus aureus' bakterisine rastlandı. Restoran yönetimi özür diledi ve gıda güvenliği tedbirlerini güçlendireceklerini belirtti.

30.07.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da bir restoranda yedikleri yılan balığından zehirlenen 130 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'da yaz aylarının popüler yemeklerinden biri olan yılan balığı ölüme neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şehrindeki şubesinde yılan balığı yiyen 130 kişi ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu. 90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen "staphylococcus aureus" bakterisine rastlandığı kaydedildi.

Restoran yönetimi özür diledi

Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz" dedi. Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Kusma, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Yılan Balığı Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
06:59 Maduro’nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela’yı yangın yerine çevirdi Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
04:55 Özel’den TBMM’den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz Özel'den TBMM'den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 09:39:18. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Yılan Balığı Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement