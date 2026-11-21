Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana gelen patlamanın ardından oluşan duman, bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.

Japonya'nın güneyindeki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 14.35'te patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yayımlanan rapora göre patlam,a yanardağın Minamidake zirve kraterinde gerçekleşti. Patlamanın ardından oluşan duman, kraterden bin 200 metre üzerine ulaştı. Patlama sırasında büyük volkanik kaya parçalarının gözlemlenmediği, Sakurajima Yanardağı'nda bu yıl kaydedilen patlama sayısının 35'e ulaştığı aktarıldı.