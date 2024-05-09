Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı acil iniş yaptı

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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı, kokpit penceresinin aniden açılması nedeniyle Niigata Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Japonya'nın Saitama eyaletindeki Iruma Hava Üssü'nden yerel saatle 17.00 sıralarında havalanan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait C2 tipi nakliye uçağı, kokpit penceresinin aniden açılması nedeniyle 17.17 sıralarında Niigata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Mürettebattan yaralanan olmazken, uçağın indiği pist yaklaşık 20 dakika hava trafiğine kapatıldı. SDF olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelmişti

SDF son zamanlarda yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay SDF'ye ait 2 askeri helikopter Pasifik Okyanusu'nda yapılan bir tatbikat sırasında çarpışarak düşmüş, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kaybolduğu bildirilmişti. Dün de yine SDF'ye ait bir devriye uçağı Shimousa Hava Üssü'ne inişi sırasında pistten çıkmıştı. Olayda yaralanan olmamıştı. - TOKYO