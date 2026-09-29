JASAT, İzmir Selçuk'ta 60 suçtan aranan şahısı kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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JASAT, İzmir Selçuk'ta 60 suçtan aranan şahısı kıskıvrak yakaladı

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JASAT, İzmir Selçuk\'ta 60 suçtan aranan şahısı kıskıvrak yakaladı
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İzmir Selçuk'ta JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında tefecilik ve silahla tehdidin de bulunduğu 60 suçtan aranan şahıs yakalandı. Hakkında 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında tefecilik ve silahla tehdidin de bulunduğu 60 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün başarılı bir operasyona imza attı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda; mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit gibi ayrı ayrı toplam 60 adet suçtan aranması bulunan M.Ş.N. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

8 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Gözaltına alınan M.Ş.N. isimli şahsın yapılan detaylı sorgulamasında, hakkında adli makamlarca verilmiş 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSelçukJASATİzmirSuçSon Dakika

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