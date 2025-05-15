JÖAK'ın Zorlu Arama Mücadelesi

JÖAK ekibinin hırçın sulardaki destansı mücadelesi

-İbrahim Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan İbrahim Neçir Kom'u arama kurtarma çalışmaları Jandarma Özel Asayiş Komando ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı özel ekipler, Dağlıca köyündeki dere yatağında sürdürdükleri aramalarda adeta zamanla yarışıyor. Akıntılı ve çamurlu suda ilerlemeye çalışan ekipler, enkaz parçalarını tek tek kontrol ederken, bir yandan da doğanın zorlu şartlarıyla mücadele ediyor.

JÖAK personelinin fedakarca çabası saniye saniye görüntülenirken, ekiplerin suyun şiddetine rağmen metrelerce ilerleyişi, bölge halkının takdirini topladı. Yetkililer, "Vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü zorluğa göğüs geriyoruz. İbrahim Neçir Kom'a ulaşana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" açıklamasını yaptılar.