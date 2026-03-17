Kabil'de Hava Saldırısında 408 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Kabil kentinde tedavi gören uyuşturucu bağımlılarına yönelik hava saldırısında ölü sayısı 408'e yükseldi.

Afganistan hükümeti, başkent Kabil'deki bir hastaneye yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 408'e yükseldiğini açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılığı tedavisi hizmeti veren büyük bir hastaneye yönelik hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Matin Qani, Omid Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi'nin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 408'e, yaralı sayısının 265'e yükseldiğini açıkladı. Yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bir yakını hastanede tedavi gören Ahmed Şah, saldırı anına ilişkin yaşadıklarını anlattı. Şah, "Yerel saat ile 21.00'da Afganistan'ın farklı bölgelerinden getirilen bağımlı hastaların bulunduğu bu hastane yakınlarına bir savaş uçağı geldi. Gece saldırı düzenlendi. Bir arkadaşımızı tedavi için hastaneye getirmiştik, kendisinden hala haber alamıyoruz. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bazıları hala enkaz altında" dedi.

Kabil'de ambulans hizmetlerinde görevli hemşire Seyyid Muharrem Şah ise ilk müdahale sürecine ilişkin, "Bombalama haberini alır almaz bölgeye giderek yaralıları aramaya başladık. Yaralıları, sivil hastaneler, ordu ve güvenlik birimleriyle birlikte tahliye ettik. Enkaz altında daha fazla kişinin olabileceğini düşünerek endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Pakistan askeri rejimi, yerel saat ile 21.00 sıralarında 2 bin yataklı Omid Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi'ni bombaladı. Şu ana kadar 400 kişi hayatını kaybetti, 250'ye yakın kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde yangını kontrol altına almak ve diğer cesetleri çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan, saldırı suçlamalarını reddetmişti

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Afganistan'a yönelik saldırılarda başkent Kabil ve Nangarhar'daki Taliban ve silahlı gruplara ait askeri tesislerin, terör altyapısının, teknik ekipman ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edilmişti. Bu tesislerin masum Pakistanlı sivillere karşı kullanıldığı aktarılmıştı.

Afgan hükümetinin açıklamasının, Pakistan karşıtlığını körüklemeyi ve Taliban yönetiminin "sınır ötesi terörizme verdiği gayrimeşru desteği" örtbas etmeyi amaçladığı vurgulanmıştı. Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi, Afgan hükümetinin açıklamasının "asılsız" olduğunu belirterek Kabil'de hiçbir hastanenin hedef alınmadığını ifade etmişti. - KABİL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kabil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:53:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.