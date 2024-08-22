Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ ekiplerine saldırı - Son Dakika
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Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ ekiplerine saldırı

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Mardin'de kaçak elektrik tespiti için denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak sayaçları söktüğü sırada saldırıya uğradı. Tepkili kalabalık, ekiplerin üzerine yürürken, Jandarma havaya ateş açarak ve kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarak bölgeyi boşalttı.

22.08.2024 15:15  Güncelleme: 15:34
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, sabah saatlerinde beraberlerindeki askeri zırhlı araçlarla Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Sürgücü Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Çok sayıda askerle birlikte mahalleye giden ekipler, elektrik sayaçlarını evlerin dışına taşımak istedi. Ekiplere karşı çıkan vatandaşlar jandarma ve DEDAŞ'ın mahalleye girişini engellemek için yolu kapattı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine mahalle sakinleri ile jandarma arasında bir süre tartışma yaşandı. Jandarma daha sonra saldırıda bulunan vatandaşlara biber gazı ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Saldırı sırasında çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, vatandaşın karşılık vermesi üzerine mahallede gerginlik yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Jandarma, 3-sayfa, Mardin, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ ekiplerine saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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