Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 17 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayırbağ beldesinde yaşayan A.E.K. isimli şahsın elektronik sigara sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 17 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili A.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaçak Elektronik Sigaraya Operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?