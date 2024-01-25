 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

Van-Erciş karayolunda kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonetin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
25.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:38
Abone Ol

Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

VAN - Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah 8.30 sularında Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesinde civarında meydana geldi. Kasasında kaçak göçmen taşıyan ve yoğun kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevke edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralanmayan ve araziye dağılan 18 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaza sonra firar eden ve kimliği tespit edilen sürücünün yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Van, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:17:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement