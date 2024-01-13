Kaçak göçmenler bagajda yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi otomobil bagajında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ekiplerce yapılan çalışmalarda; il girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan araçta kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında; sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlanırken organizatör oldukları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.